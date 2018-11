Η νύχτα ιστορίας του Μέρτενς και ο βραζιλιάνικος χορός (vids)

Ο Βέλγος φορ, μετά το γκολ στο φινάλε του ντέρμπι με τη Ρόμα πριν από μερικές μέρες, χάρισε τρεις εύκολους βαθμούς στην ομάδα του Κάρλο Αντσελότι το βράδυ της Παρασκευής, πετυχαίνοντας τρία γκολ στο άνετο 5-1 επί της Έμπολι.

Με αυτά τα τρία τέρματα, έφτασε και φυσικά ξεπέρασε τον άλλοτε φορ της Νάπολι, Καρέκα, ο οποίος είχε σταματήσει στα 73 από το πέρασμά του από την ιταλική ομάδα από το 1987 έως το 1994, με τον Μέρτενς να το γνωρίζει και να του αφιερώνει τη δική του επίδοση πανηγυρίζοντας με... βραζιλιάνικο χορό.

Ο Μέρτενς είναι πλέον 6ος σκόρερ στην ιστορία του συλλόγου της Νάπολη, ενώ, έγινε και ο κορυφαίος Βέλγος στράικερ στην ιστορία της Serie A, ξεπερνώντας φυσικά τα 72 τέρματα που είχε πετύχει ο Λουίς Ολιβέιρα!

Όσον αφορά τα γκολ του με τη φανέλα των «παρτενοπέι», έφτασαν πλέον στα 98 σε όλες τις διοργανώσεις, σε 249 εμφανίσεις.

GOAAAAAL for #Napoli What a goal by Mertens #NapoliEmpoli 2-0 Follow for all goals on time

Mertens equals Careca's 73 goals for Napoli in Serie A, and his 96 goals in all competitions for the club, and celebrates with a little Brazilian samba. #NapoliEmpoli pic.twitter.com/j3KA7EEtXO

— Everything Napoli (@NapoliAndNaples) November 2, 2018