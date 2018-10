«Τότι: Ο αρχηγός που μας έκανε όλους περήφανους» (vid)

Νις – Σεντ Ετιέν με επιστροφή στοιχήματος*, ενισχυμένες αποδόσεις και live alerts. (21+) * Ισχύουν Οροι και Προϋποθέσεις

Ο άνθρωπος του οποίου το όνομα πάντοτε θα υπάρχει δίπλα σε αυτό της Ρόμα και θα υπενθυμίζει τρομερά πράγματα στους οπαδούς του συλλόγου αλλά και τον υπόλοιπο κόσμο του ποδοσφαίρου, πριν από ακριβώς 20 χρόνια κλήθηκε να ηγηθεί των συμπαικτών του στον αγωνιστικό χώρο.

Ήταν μόλις 22 ετών και 34 ημερών όταν την πρώτη του εμφάνιση ως αρχηγός των Ρωμαίων, για να γίνει το 1998 ο νεότερος που έχει το περιβραχιόνιο στο μπράτσο, σε ολόκληρη τη Serie A!

Ήταν ένα παιχνίδι κόντρα στην Ουντινέζε, όταν ο άλλοτε αμυντικός της Ρόμα, Αλνταΐρ, έπιασε τον νεαρό Τότι και του είπε: «Είναι η στιγμή σου τώρα... Θα το φορέσεις το περιβραχιόνιο με απόλυτη συναίσθηση της ευθύνης που έχει αυτό, γιατί είσαι στη Ρόμα. Τώρα πήγαινε και δείξε στον κόσμο ποιος είσαι και τι αξίζεις».

Εκείνη τη μέρα, στο «Ολίμπικο», ο «Αυτοκράτορας» σκόραρε δυο φορές για το τελικό 4-0 της ομάδας της αιώνιας πόλης...

He wore the armband with pride, and he did us proud.

20 years ago today, Francesco @Totti became #ASRoma club captain! pic.twitter.com/p0moKrr3PJ

— AS Roma English (@ASRomaEN) October 31, 2018