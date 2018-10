Κρατούσαν τον Γκατούζο να μην ορμήξει στον τέταρτο διαιτητή! (vid)

Ο κόουτς των Μιλανέζων, θεώρησε πως ο ρέφερι του αγώνα άργησε αρκετά να σφυρίξει τη λήξη και άφησε μερικά δευτερόλεπτα παραπάνω, κατά τα οποία οι παίκτες του χρειάστηκε να συνεχίσουν να καταβάλλουν τεράστια προσπάθεια για να κρατήσουν το προβάδισμά τους και να πάρουν όλους τους βαθμούς από το παιχνίδι.

«Ζητώ συγγνώμη από τον Φαμπρίτσιο Πασκούα, έκανα λάθος, αλλά πίστεψα πως κράτησαν 30 δευτερόλεπτα παραπάνω. Είμαι προπονητής που ζω με πάθος...» ανέφερε σχετικά ο Τζενάρο Γκατούζο.

Gattuso: "The anger at the final whistle? I apologize to Fabrizio Pasqua (4th official). It's not a good sight, I made a mistake because I thought they gave 30 seconds more. I am a coach who live on results. The tension is there." pic.twitter.com/JvvG6c5G9T

— TheMilanBible (@TheMilanBible) October 28, 2018