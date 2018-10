Οι παίκτες της Serie A μοίρασαν βιβλία στα παιδιά μέσα στα γήπεδα! (pic & vid)

Από τις 20 ως τις 29 Οκτωβρίου στην Ιταλία λαμβάνει χώρα δωρεά βιβλίων στα παιδιά που φέρει την ονομασία #Ioleggoperché στα social media.

Η κίνηση αυτή γίνεται για να γεμίσουν με βιβλία οι σχολικές βιβλιοθήκες και τα παιδιά να μπορούν να τα δανείζονται όποτε θέλουν, καλλιεργώντας τον πνευματικό τους κόσμο.

Σε αυτήν την κίνηση συμμετέχουν και οι ομάδες της Serie A αυτό το σαββατοκύριακο. Οι παίκτες μοίρασαν βιβλία στα παιδιά που τους συνοδεύουν στον αγωνιστικό χώρο, σε μια ξεχωριστή κίνηση που κέρδισε το χειροκρότημα όλων!

@SerieA in campo con #ioleggoperché!

Pronti per l’ultimo pomeriggio di donazioni?

Dopo le partite tutti in libreria pic.twitter.com/slFYqXiuxB

— ioleggoperché (@ioleggoperche) 28 Οκτωβρίου 2018