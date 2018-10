Και η Ρόμα μαζεύει χρήματα για τον άτυχο οπαδό της Λίβερπουλ! (pic)

Ο Σίμους Κόουλμαν συγκέντρωσε το χειροκρότημα των οπαδών της Αγγλίας καθώς ο αμυντικός της Εβερτον έδωσε 5.000 ευρώ για τη θεραπεία του φίλου της Λίβερπουλ που είχε χτυπηθεί έξω από το Άνφιλντ από οπαδούς της Ρόμα.

Στην προσπάθεια συμμετέχει πλέον και η ίδια η Ρόμα, η οποία καλεί τους φίλους της να συνεισφέρουν για να συγκεντρωθεί ένα ικανοποιητικό ποσό για τη θεραπεία του Σιν Κοξ, που κάποιοι χούλιγκανς της ιταλικής ομάδας πήγαν να του αφαιρέσουν τη ζωή!

Η Ρόμα με ανακοίνωσή της στα social media καλεί τους φίλους της να συνεισφέρουν με δωρεά στο διαδίκτυο, σε μια κίνηση που επίσης αξίζει το χειροκρότημα όλων!

At Anfield, fans are collecting money to help towards the significant medical & rehabilitation costs of #SeanCox, the #LFC fan who sustained life-altering injuries after being attacked in April. #ASRoma fans & followers can contribute online via GoFundMe https://t.co/JnOgrdF9Qo

— AS Roma English (@ASRomaEN) 27 Οκτωβρίου 2018