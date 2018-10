Με νέο πρόεδρο και 100% κινεζική η Ιντερ (vid)

Ο Ερικ Τοχίρ αποτελεί οριστικά παρελθόν από τη ζωή της Ιντερ και αυτή πλέον είναι 100% κινεζική. Την Παρασκευή ο Ζιντόνγκ Ζανγκ απέκτησε το υπόλοιπο 31,5 των μετοχών και κατέστησε τους Νερατζούρι οικογενειακή υπόθεση, έχοντας τώρα όλο το πακέτο στην κατοχή του. Ο Κινέζος επιχειρηματίας είναι ιδιοκτήτης του κολοσσού «Suning Holdings Group» και ουσιαστικά μεγαλομέτοχος του club από το καλοκαίρι του 2016, όταν και είχε αγοράσει το 68,5 των μετοχών.

Μάλιστα ο Ζανγκ προχώρησε και στην πρώτη σημαντική κίνηση μετά την εξαγορά. Αυτό που έκανε, ήταν να τοποθετήσει τον γιο του, Στίβεν Ζανγκ στη θέση του προέδρου. Ετσι ο 27χρονος Κινέζος έγινε ο νεότερος που βρίσκεται σε αυτό το αξίωμα στην ιστορία του συλλόγου.

The club, its people and the city have been waiting for you.

Welcome, President Zhang.#StevenIsHere #FCIM pic.twitter.com/Cz7WqGl1Zy

— Inter (@Inter_en) October 26, 2018