Το λάθος του Ντοναρούμα εκμεταλλεύτηκε ο Ικάρντι για να κάνει το 1-0 στο ντέρμπι της Ίντερ με την Μίλαν.

#Icardi puts #Inter ahead in the #Milan derby in the 92nd minute to secure the win! pic.twitter.com/YWOINdWsbm

— Football Foresight (@FutForesight) October 21, 2018