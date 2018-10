Ντε Ρόσι: «Η Ρόμα θα προχωράει, δίχως εμένα και τον Τότι» (vid)

Πρόσωπα έρχονται και φεύγουν, ο σύλλογος και το έμβλημα, όμως, πάντοτε θα μένει εκεί.

Αυτό είναι το μήνυμα που θέλει να περάσει ο Ντανιέλε Ντε Ρόσι και προσπάθησε να κάνει κατανοητό πως οι «τζιαλορόσι» θα έχουν μέλλον ακόμα κι όταν εκείνος αποσυρθεί, όπως το έκανε και ο Φραντσέσκο Τότι πριν από καιρό.

Μιλώντας για τη δική του ποδοσφαιρική κλεψύδρα και τη στιγμή που εκείνη θ' αδειάσει, ο Ντε Ρόσι είχε να πει πολύ σημαντικές κουβέντες...

«Μου λένε πολλοί στο δρόμο ότι μετά τον Τότι, αν αποσυρθείς κι σύ θα καταστραφούμε και δεν θα μείνει τίποτα πίσω. Η Ρόμα πάντα θα προχωράει. Προχώρησε μετά τον Ντι Μπαρτολομέι, τον Μπρούνο Κόντι, τον Τζιανίνι, τον Φαλκάο. Έχει ξεπεράσει τις χειρότερες ήττες και απογοητεύσεις. Η Ρόμα πάντα θα προχωράει. Αυτό κάνει και τώρα με τον Φραντσέσκο και αυτό θα κάνει όταν αποσυρθώ κι εγώ».

