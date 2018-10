Επίσημο τέλος για Ντ' Άνα στην Κιέβο

Έπειτα από οχτώ αγωνιστικές ο σύλλογος παραμένει στο -1 έπειτα και από την τιμωρία που «κουβάλησε» από την περασμένη αγωνιστική περίοδο και δεν έχει καταφέρει να σβήσει.

Ο Ντ' Άνα πλήρωσε το μάρμαρο για την αδυναμία της ομάδας να εμφανιστεί ανταγωνιστική στο τρέχον πρωτάθλημα της Serie A και απομακρύνθηκε από τον πάγκο, με τον Τζιαμπιέρο Βεντούρα να παρουσιάζεται από τον ιταλικό Τύπο ως ο επικρατέστερος για να τον διαδεχθεί στην τεχνική ηγεσία.

BREAKING: @ACChievoVerona’s Lorenzo D'Anna becomes the first #SerieA managerial casualty of the season. pic.twitter.com/EIzwknU43D

— Eleven Sports (@ElevenSports_UK) October 9, 2018