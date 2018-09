Κανονικά ο Σπαλέτι στον πάγκο με Φιορεντίνα!

Ο τεχνικός των Μιλανέζων τιμωρήθηκε με ποινή μιας αγωνιστικής έπειτα από συμπεριφορά που χαρακτηρίστηκε προκλητική προς τον τέταρτο διαιτητή του αγώνα με τη Σαμπντόρια, όταν ο Μπρόζοβιτς σκόραρε στο φινάλε και χάρισε τη νίκη στην Ίντερ.

Λίγο νωρίτερα, είχε ακυρωθεί γκολ του Ασαμόα και αυτό προκάλεσε την... έκρηξη του Σπαλέτι στον πάγκο στους πανηγυρισμούς για το κανονικό, νικητήριο γκολ, με αποτέλεσμα εκείνη τη στιγμή ν' αποβληθεί και εν συνεχεία να τιμωρηθεί με ένα ματς.

Η έφεση που άσκησε η Ίντερ στην ποινή δικαίωσε τον προπονητή και αυτός, θα πρέπει απλά να καταβάλει πρόστιμο 5.000 ευρώ.

Inter manager Spalletti sent off for this .

