Ο Κιέζα σκόραρε και αφιέρωσε το γκολ στον αδερφό του που ήταν ball-boy! (vid)

Ο γιος του σπουδαίου, Ενρίκο Κιέζα, βρήκε δίχτυα το απόγευμα του Σαββάτου στην αναμέτρηση του «Αρτέμιο Φράνκι» κι αμέσως έτρεξε προς τον αδερφό του, ο οποίος εκτελούσε χρέη ball-boy για το συγκεκριμένο παιχνίδι.

Μάλιστα, του έδωσε και τη μπάλα του αγώνα αμέσως μετά τη λήξη, για να κάνει ακόμα πιο ευτυχισμένη τη μέρα του μικρού αλλά και της οικογένειάς του...

Federico Chiesa scores, runs to celebrate with his brother Lorenzo who plays for the youth team & was a ball boy tonight pic.twitter.com/QdaZbcNZqz

— Adam Digby (@Adz77) September 22, 2018