Η Ρόμα έστεψε... ηλίθιο της ημέρας, έναν σεξιστή οπαδό στο twitter! (pic)

Ένας χρήστης των social media είχε τη φαεινή ιδέα να εκφράσει τις πεποιθήσεις του στον λογαριασμό των γυναικών της Ρόμα και να γράψει «πίσω στις κουζίνες σας».

Η απάντηση ήταν άμεση από πλευράς του διαχειριστή των social media του συλλόγου, ο οποίος έκανε την... απονομή του διόλου τιμητικού τίτλου στον ανεγκέφαλο:

«Συγχαρητήρια Andre, είσαι ο περήφανος νικητής του Ηλίθιου της Ημέρας που απονέμενται για πρώτη φορά»!

Congratulations Andre, you are the proud winner of our first ever @ASRomaWomen Idiot of the Day award! https://t.co/qWgiU6Hese

— AS Roma Women (@ASRomaWomen) September 21, 2018