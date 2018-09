Ντι Φραντσέσκο: «Να πεθάνω τώρα αν φέρθηκα ρατσιστικά στον Ντάγκλας Κόστα»! (vid)

Ο εξτρέμ της Σασουόλο έγινε αποδέκτης αντιαθλητικής και παντελώς ανάρμοστης συμπεριφοράς από τον συνάδελφό του στο παιχνίδι της περασμένης Κυριακής, το οποίο πήραν οι «μπιανκονέρι» χάρη στα δυο γκολ του Κριστιάνο Ρονάλντο (2-1).

Με τον Ντάγκλας Κόστα να έχει... ξεφύγει παντελώς και να γίνεται λόγος για πιθανή ρατσιστική συμπεριφορά από τον Ντι Φραντσέσκο στην μεταξύ τους κόντρα, ο τελευταίος ξεκαθάρισε πως:

«Αν χρησιμοποίησα έστω και μια ρατσιστική λέξη προς εκείνον, να πεθάνω αυτή τη στιγμή! Μου επιτέθηκαν στα social media και έγραψαν ψέματα για τον χαρακτήρα μου. Προσπάθησα να αποστασιοποιηθώ από την όλη κατάσταση και θέλω να μιλάω μονάχα στο γήπεδο με τη δουλειά μου.

Δεν θέλω να αναφερθώ στο περιστατικό γιατί πάντα υπάρχει το dirty talking ανάμεσα σε ποδοσφαιριστές πάνω στην ένταση, αλλά σε καμία περίπτωση δεν χρησιμοποίησα ρατσιστικές εκφράσεις».

BREAKING : : Douglas Costa has been penalised with a four-match ban for spitting at Federico Di Francesco. We were made to understand that this penalty was just for the spitting incident and not the attempted elbow nor headbutt on the same player. #SerieA #SerieATIM pic.twitter.com/2EcsD2iRy9

— CALCIO SQUARE (@calcio_square) September 18, 2018