Ο Ντάγκλας Κόστα αποβλήθηκε για αγκωνιά, κουτουλιά και φτύσιμο (vid)

Πρώτα έκανε φάουλ με κλωτσιά στον Ντι Φραντσέσκο. Και αμέσως του έριξε αγκωνιά, ενώ λίγο αργότερα και κουτουλιά. Αυτά μπροστά στον διαιτητή του αγώνα με τη Σασουόλο, ο οποίος αντί να αποβάλει τον Ντάγκλας Κόστα, του έδειξα αρχικά την κίτρινη κάρτα.

Ωστόσο, ο Βραζιλιάνος εξτρέμ συνέχισε και έφτυσε στο πρόσωπο τον αντίπαλό του. Μόνο που η κάμερα έπιασε τη στιγμή και ο διαιτητής ειδοποιήθηκε από το VAR και του έδειξε απ' ευθείας κόκκινη. Ηταν επικά απαράδεκτη η συμπεριφορά του παίκτη της Γιουβέντους, που υπέπεσε σε τρεις ενέργειες για αποβολή.

Douglas Costa luckily only gets a yellow for the headbutt, then spits on his opponent to get the red #JuveSassuolo #juve pic.twitter.com/sG8TJwsDe7

— Jonah Takalua (@Destaquito2) September 16, 2018