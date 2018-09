Ανανέωσε για τρία χρόνια στη Γιουβέντους ο Κεντίρα (vid)

Ο Γερμανός χαφ «τρέχει» την τέταρτη σεζόν του στον σύλλογο και ήταν εκείνος που πέτυχε το πρώτο γκολ των «μπιανκονέρι» για τη φετινή αγωνιστική περίοδο, στο παιχνίδι κόντρα στην Κιέβο.

Εξαιρετικά σημαντική κρίνεται η παρουσία του στο χώρο του κέντρου της Γιουβέντους και η συνεχόμενη πρόοδός του, τον οδήγησε στη νέα συμφωνίας συνεργασίας με τη «Γηραιά Κυρία», για τα επόμενα 3+1 χρόνια.

OFFICIAL | @SamiKhedira extends his contract with Juventus until 2021!

https://t.co/IM3AhNwe72 #FinoAllaFine #ForzaJuve pic.twitter.com/NXLrPT72ey

— JuventusFC (@juventusfcen) September 12, 2018