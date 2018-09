Εκπληκτική μηχανοκίνητη πορεία συνόδευσε το πούλμαν της Φιορεντίνα στο γήπεδο (vid)

Οι φίλοι των «Βιόλα» με αυτόν τον τρόπο έβαλαν στο κλίμα του ματς τους παίκτες της αγαπημένης τους ομάδας. Μια τεράστια μηχανοκίνητη πορεία συνόδευσε το λεωφορείο της αποστολής από το ξενοδοχείο στο γήπεδο για το παιχνίδι με την Ουντινέζε. Η Φιορεντίνα επικράτησε με 1-0 και διατήρησε το απόλυτο στη Serie A.

As planned, Fiorentina supporters accompany the team bus from the hotel to the stadium in Florence before today’s match. Some with flags, some with Astori shirts, but all keen to show their solidarity with this young side.

— Chloe Beresford (@ChloeJBeresford) 2 Σεπτεμβρίου 2018