Μέχρι και η Σαμπντόρια τρολάρει τον Ράμος για το ντύσιμό του (pic)

Ο Σέρχιο Ράμος ανάρτησε μια φωτογραφία στα social media με ένα πουκάμισο το οποίο είναι στα χρώματα της Σαμπντόρια.

Έτσι, η ιταλική ομάδα, θέλοντας να κάνει πλάκα με το εκκεντρικό ντύσιμο του αρχηγού της Ρεάλ, αποφάσισε να τον τρολάρει μέσω twitter.

Ανέβασε τη φωτογραφία του στα social media και αναρωτήθηκε: «Παιδιά είστε σίγουροι ότι η μεταγραφική περίοδος έχει κλείσει; Ο Σέρχιο Ράμος δείχνει τέλειος στα χρώματά μας».

Are you guys sure the transfer window is definitely closed? @SergioRamos looks great with our colours. pic.twitter.com/JGG11tWYlG

— Sampdoria English (@sampdoria_en) 23 Αυγούστου 2018