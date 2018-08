Ο Ρονάλντο είναι ασταμάτητος και στην προπόνηση, κάτι που καθημερινά κατανοούν και οι νέοι συμπαίκτες του στη Γιουβέντους. Μάλιστα αναζητούν τρόπους ώστε να μην σκοράρει, με τον Ντανιέλε Ρουγκάνι να βρίσκει τη λύση, παίρνοντας απλά μαζί του την εστία, πριν το βάλει ο CR7.

Well... that's one way to stop Cristiano Ronaldo from scoring!

Good work, Daniele Rugani pic.twitter.com/pgrpsLUgir

— Soccer AM (@SoccerAM) August 9, 2018