Ρόμα: «Θέλουμε τον... Μέσι» (pic)

Ο Μάλκομ, όπως είναι γνωστό, την τελευταία στιγμή επέλεξε την Μπαρτσελόνα έναντι της Ρόμα, κάτι που εκνεύρισε την ιταλική ομάδα.

Η τελευταία πήρε... ρεβάνς, φτάνοντας σε συμφωνία με τον Φραντσέσκο Κάλβο, ο οποίος θα αναλάβει εμπορικός διευθυντής του συλλόγου από τον προσεζχή Σεπτέμβρη, αφήνοντας την Μπαρτσελόνα.

Έτσι, ο πρόεδρος της Ρόμα, Τζέιμς Παλότα, για να... πειράξει την Μπαρτσελόνα, δήλωσε αστειευόμενος: «Αυτό δεν αλλάζει κάτι. Ακόμα θέλουμε τον Μέσι»!

Pallotta: “This changes nothing. We still want Messi!” pic.twitter.com/jXnUaaqUv6

— AS Roma English (@ASRomaEN) 2 Αυγούστου 2018