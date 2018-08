Περνάει τα ιατρικά στη Μίλαν ο Ιγουαΐν (vid)

Τα τυπικά απομένουν πλέον για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Ιγουαΐν στη Μίλαν, σε ένα deal που θα στείλει επίσης στους Ροσονέρι τον Καλντάρα και τον Μπονούτσι πίσω στη Γιουβέντους.

Τα πάντα οριστικοποιήθηκαν χθες και σήμερα, όπως αναμενόταν, είναι η μέρα των ιατρικών.

Ο Ιγουαΐν από το πρωί της Πέμπτης περνάει τα ιατρικά τεστ, ενώ κατά την άφιξή του στην κλινική στο Μιλάνο αποθεώθηκε ξανά από τους τιφόζι της Μίλαν, υπογράφοντας αυτόγραφα.

Video of Higuain's arrival for his medicalpic.twitter.com/Iw5hOVK5qW

