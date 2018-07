Olhe menino ??? Pode me indicar onde fica Turin??? Só para saber onde joga o melhor do mundo #ciclonovo #avidaéisso #comquemmefazfeliz #felizerealizada #deuséperfeito #cr7 #museucr7 #deusnocomando

A post shared by Katia Aveiro (@katiaaveirooficial) on Jul 30, 2018 at 4:25pm PDT