Ο Φραντσέσκο Τότι αποθέωσε για άλλη μια φορά τον Λιονέλ Μέσι λέγοντας πως δεν θα είχε κανένα απολύτως πρόβλημα να πάει στο αεροδρόμιο να τον υποδεχτεί εφόσον ο Αργεντινός σούπερ σταρ μετακόμιζε ποτέ στην Ρόμα.

Παράλληλα ο αιώνιος capitano της Ρόμα τόνισε ότι δεν θα πρέπει οι «τζιαλορόσι» να αποσύρουν την φανέλα με το Νο10 την οποία τίμησε ο ίδιος όπως κανένας.

| Totti on the number 10 Roma shirt and Leo Messi. pic.twitter.com/V5cdue7rYJ

— BarcaTimes Media (@BarcaMediaAcc) 28 July 2018