To «Forza Juve» του Κριστιάνο έγινε το 5ο κορυφαίο χτύπημα στο Instagram (pic)

Την επίδρασή του στα social media και την επιρροή του στην από εδώ και έπειτα ψηφιακή ζωή της Γιουβέντους, την αναλύσαμε την Τετάρτη σε ένα ενδιαφέρον άρθρο στο «FourFourTwo». Μόνο που εκείνο το «Forza Juve» που πόσταρε ο Κριστιάνο στο Instagram, μέσα σε λίγες ώρες πέρασε από την 7η θέση στην 5η κορυφαία της ιστορίας. Και συνεχίζει, έχοντας ήδη 11,4 εκατ. likes και μόλις τρεις μέρες που έχει ανέβει, οδεύοντας ίσως και για την κορυφή.

Cristiano Ronaldo's 'Forza Juve' post on his Instagram page is now the 5th most-liked post in the history of the app with 11.4 million likes

It was posted less than 3 days ago pic.twitter.com/RXPpEoDARa

— 101 Great Goals (@101greatgoals) July 19, 2018