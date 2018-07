Η υπερματσάρα του Κριστιάνο κόντρα στη Γιουβέντους (vid)

Οι κινήσεις, οι γκολάρες, η απίστευτη εμφάνιση του Κριστιάνο φέτος στο Τορίνο κόντρα στη Γιουβέντους. Αυτό το βιντεάκι ακολουθεί τον Πορτογάλο σούπερ σταρ στην αναμέτρηση με τη Γιουβέντους για τα προημιτελικά του Champions League. Εκεί όπου γνώρισε την αποθέωση ακόμα και από τους οπαδούς της μελλοντικής-νέας ομάδας του. Εκεί όπου ίσως να κλείδωσε στο μυαλό του Αντρέα Ανιέλι η απίθανη ιδέα της τρελής μεταγραφής.

Cristiano Ronaldo vs. Juventus. [@musfutbol]

Scoring in Turin is nothing new for The Dark Invader. pic.twitter.com/AjUIyFYPoK

