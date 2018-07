O Κλάιφερτ τιμά τον Νούρι παίρνοντας τη φανέλα με το «34»

«Γιατί το 34; Είναι το νούμερο του Άπι. Οι προσευχές μου και η φανέλα μου είναι για σένα αδερφέ μου, φίλε μου, που μου έμαθες τόσα πολλά», έγραψε το νέο απόκτημα της Ρόμα, ο Τζάστιν Κλάιφερντ στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram. Θυμίζουμε, πως ο Νούρι είχε καταρρεύσει στο φιλικό με τη Βέρντερ Βρέμης τον Ιούλιο του 2017 και υπέστη βαριά εγκεφαλική βλάβη.

OFFICIAL: @justin_kluivert will wear the No.34 shirt at Roma in tribute to his former Ajax teammate Abdelhak Nouri.

Nouri suffered severe and permanent brain damage after collapsing in a pre-season friendly in 2017.pic.twitter.com/6ioDaypeie

— Squawka News (@SquawkaNews) July 6, 2018