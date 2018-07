Κυκλοφορούν ήδη οι νέες φανέλες του Ρονάλντο στη Γιουβέντους! (pic)

Μουντιάλ με πριμ 5%*, ακόμα καλύτερες αποδόσεις και 300+ ειδικά στοιχήματα! (21+) * Ισχύουν Οροι και Προϋποθέσεις

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ είναι μια ανάσα από τη μεταγραφή του στη Γιουβέντους και ήδη η ιταλική ομάδα έχει αρχίσει να τυπώνει τις φανέλες με τον αριθμό «7» στην πλάτη που θα γίνουν φυσικά... ανάρπαστες! Η πρώτη φωτογραφία με τις φανέλες του CR7 στη Γιούβε κυκλοφορούν ήδη στο ίντερνετ...

Juventus fans are already hunting for Cristiano Ronaldo's Juve jerseys. [Leggo] pic.twitter.com/Td1ncSX2MW

— Forza Juventus (@ForzaJuve2017) 5 Ιουλίου 2018