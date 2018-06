Το μεγάλο «αντίο» του Μπουφόν στη Γιουβέντους που συγκινεί (pic)

Ο Μπουφόν πήρε την απόφαση να μην συνεχίσει στη Γιουβέντους, κλείνοντας το κεφάλαιο της «Γηραιάς Κυρίας» έπειετα από 17 χρόνια, και έγραψε ένα πολύ συγκινητικό αποχαιρετηστήριο μήνυμα στα social media.

«17 χρόνια με τα ασπρόμαυρα που τελειώνουν επίσημα σήμερα. 17 χρόνια με φίλους, συντρόφους, δάκρυα, νίκες, ήττες, τρόπαια, κουβέντες, τσακωμούς, απογοητεύσεις, ευτυχία και πολλά, πολλά συναισθήματα. Δεν θα ξεχάσω τίποτα. Θα τα κουβαλώ για πάντα μαζί μου», έγραψε ο Ιταλός κίπερ.

17 anni in bianconero che si concludono ufficialmente oggi. 17 anni di amici, compagni, lacrime, vittorie, sconfitte, trofei, parole, rabbia, delusioni, felicità e tante, tantissime emozioni. Non dimenticherò mai nulla. Porterò sempre tutto con me. #FinoAllaFine pic.twitter.com/Qu1vb0UOH2

— Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) 30 Ιουνίου 2018