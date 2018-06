Στο... κοπάδι της Ρόμα και επίσημα ο Παστόρε (pic)

Και επίσημα παίκτης της Ρόμα είναι πλέον ο Χαβιέ Παστόρε, με τον Αργεντινό άσο να ολοκληρώνει τη μεταγραφή του από την Παρί Σεν Ζερμέν.

Η μεταγραφή κόστισε στη Ρόμα 24,7 εκατομμύρια ευρώ με τους «Τζιαλορόσι» να ανακοινώνουν με ιδιαίτερο τρόπο τη μεταγραφή, ποστάροντας στα social media τον Παστόρε με τη φανέλα της ομάδας, κάνοντας λόγο ότι μπήκε στο... κοπάδι των Ρωμαίων!

Ο Παστόρε πήρε τη φανέλα με το νούμερο 27 και υπέγραψε συμβόλαιο πέντε ετών μέχρι το καλοκαίρι του 2023.

The Shepherd has found his new flock. Welcome to #ASRoma, Javier Pastore!

pic.twitter.com/oZMOO9jq8v

— AS Roma English (@ASRomaEN) 26 Ιουνίου 2018