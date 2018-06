Ο Τσαν τα είχε βρει με τη Γιουβέντους από τη στιγμή που δεν θα ανανέωνε το συμβόλαιό του με τη Λίβερπουλ και το πρωί της Πέμπτης πέταξε για το Τορίνο προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στη «Γηραιά Κυρία».

Ο 24χρονος Γερμανός μέσος περνάει αυτή την ώρα από τα απαραίτητα ιατρικά τεστ και στη συνέχεια θα υπογράψει το συμβόλαιό του με τη Γιούβε και θα ανακοινωθεί.

Emre Can checks in to #JMedical pic.twitter.com/UI1raIom9L

— JuventusFC (@juventusfcen) 21 Ιουνίου 2018