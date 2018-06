Η Ρόμα αστειεύεται με το επικό μοντάζ στη φωτογραφία του Κριστάντε (pic)

Ο τρόπος με τον οποίο οι «τζιαλορόσι» ανακοίνωσαν το τρίτο φετινό καλοκαιρινό τους απόκτημα, προκάλεσε... γέλια.

Ερασιτεχνική δουλειά και μοντάζ που όμοιό του δεν πρέπει να έχει υπάρξει ποτέ ξανά, προκάλεσαν ορυμαγδό αρνητικών σχολίων και χαβαλέ στα social media.

Μια που το είδαν στον σύλλογο της Αιώνιας πόλης και μια που σκέφτηκαν ότι έπρεπε ν' απαντήσουν. Και το έκαναν με εκπληκτικό τρόπο, γνωστοποιώντας πως ... επέστρεψε ο διαχειριστής των λογαριασμών της ομάδας στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης και έβαλε το πρόσωπο του Κριστάντε σε... όλο το ρόστερ!

Our graphic designer is back from his holiday pic.twitter.com/E3u7nYfSf3

— AS Roma English (@ASRomaEN) June 8, 2018