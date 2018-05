Ο Κώστας Μανωλάς επιλέγει την κορυφαία 11άδα όλων των εποχών (vid)

Ο Κώστας Μανωλάς κλήθηκε στην κάμερα της Ρόμα να επιλέξει την δική του dream team και το έκανε, παρατάσσοντας την αγαπημένη ομάδα του όλων των εποχών σε σύστημα 4-2-3-1. Ας δούμε όμως τι λέει ο Ελληνας σέντερ μπακ και πώς αιτιολογεί τις επιλογές του...

ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τζίτζι Μπουφόν . Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να εξηγήσω το γιατί. Είναι ένας από τους καλύτερους όλων των εποχών, έχοντας δείξει τρομερή συνέπεια.

ΔΕΞΙΟΣ ΜΠΑΚ: Μαϊκόν . Εβλεπα διαρκώς την ποιότητά του και την ικανότητα να βοηθά στην επίθεση.

ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ: Φάμπιο Καναβάρο – Αλεσάντρο Νέστα . Οι δύο καλύτεροι αμυντικοί όλων των εποχών. Δεν μπορείς να πεις πολλά γι' αυτούς τους δύο.

ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ ΜΠΑΚ: Πάολο Μαλντίνι (δεν λέει κάτι).

ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΜΕΣΟΙ: Τσάβι . Εκανε απίστευτα πράγματα στη Μπαρτσελόνα και πήρε μαζί της τα πάντα.

Ζινεντίν Ζιντάν . Ήταν από τους αγαπημένους μου παίκτες. Λάτρευα τον τρόπο που έπαιζε, ήταν τόσο έξυπνος και είχε εξαιρετική επαφή με τη μπάλα.

Φραντσέσκο Τότι : Ο καλύτερος παίκτης με τον οποίο έπαιξα μαζί. Πήρε Παγκόσμιο Κύπελλο και έμεινε 25 χρόνια στη Ρόμα. Την έβαλε στον χάρτη, όλοι μιλούσαν γι' αυτόν.

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ: Κριστιάνο Ρονάλντο (αριστερά) Δείτε μόνο τι έχει κατακτήσει. Πέντε φορές τη Χρυσή Μπάλα και το Champions League. Έχει πάρει τα πάντα, τίτλο και με την Πορτογαλία. |

Λιονέλ Μέσι (δεξιά). Τι μπορείς να πεις; Μπορεί μόνος του να κερδίσει ένα ματς. Φαινόμενο.

Ρονάλντο (κορυφή). Για εμένα ο καλύτερος όλων. Δεν υπήρξε, ούτε θα υπάρξει κανείς καλύτερος από αυτόν.

Kostas Manolas reckons his All-Time Dream Team is unbeatable. The defence isn't bad, that's for sure... ⭐️

See the full video https://t.co/cBaRxHgvg1 pic.twitter.com/rdEspntaeF

— AS Roma English (@ASRomaEN) May 30, 2018