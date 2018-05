Η Νάπολι αποχαιρέτησε τον Σάρι και υποδέχεται τον Αντσελότι

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Μαουρίτσο Σάρι για την πολύτιμη συνεισφορά του στον σκοπό της Νάπόλι. Εφερε χαρά και πρεστίζ στην ομάδα και στους οπαδούς της ανά τον κόσμο, με τον διασκεδαστικό στιλ ποδοσφαίρου που εφάρμοσε στο γήπεδο. Μπράβο, Μαουρίτσο»

Με αυτόν τον τρόπο ο Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις αποχαιρέτησε τον Ιταλό τεχνικό και ουσιαστικά υποδέχεται τον Κάρλο Αντσελότι, ο οποίος έχει υπογράψει, αλλά ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα. Οσο για τον Σάρι, γράφεται ότι απέρριψε τα 6 εκατ. ευρώ που του έδινε ετησίως η Ζνίτ και περιμένει να το αποφασίσει ο Ρόμαν Αμπράμοβιτς και να τον καλέσει στην Τσέλσι.

I'd like to thank Maurizio Sarri for his valuable contribution to the Napoli cause. He brought joy and prestige to Naples and Napoli fans all over the world with an entertaining brand of football that drew praise from all quarters. Well done, Maurizio.

