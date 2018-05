Το μήνυμα του Ντελ Πιέρο στον Μπουφόν (pic)

Oggi è il tuo momento, Gigi. È il giorno in cui allo Stadium hai guardato tutti negli occhi, scorgendo le loro lacrime mentre salutavi per l’ultima volta i tuoi tifosi. Hai alzato un altro trofeo, l’ennesimo di una carriera leggendaria e infinita che ho avuto il privilegio di vivere con te per mezza vita. Sei stato e siete stati magnifici. Salutare così è il massimo dei massimi. Vi ho lasciato col primo, oggi tu hai salutato col settimo. Sette scudetti in fila: pazzesco! Sai bene però che questa storia che oggi “finisce” in realtà non finirà mai. È una storia che ti ha forgiato e che ti guiderà in un futuro che sarà pieno di emozioni, successi e un mare di cose da fare. È una storia che non va mai via. Buon futuro, Gigi. Te lo meriti. Ale #ADP10

A post shared by Alessandro Del Piero (@alessandrodelpiero) on May 19, 2018 at 8:56am PDT