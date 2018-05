Ο Μπουφόν φόρεσε για τελευταία φορά τη φανέλα της Γιουβέντους στο ματς με την Βερόνα και ο Αλέγκρι τον έκανε αλλαγή στο 62’ για να αποθεωθεί από το κοινό και τους συμπαίκτες του, που τον αγκάλιασαν στον αγωνιστικό χώρο. Ο κόσμος σηκώθηκε για το standing ovation στις εξέδρες και τα δάκρυα ήταν αναμενόμενα από όλους.

Gianluigi Buffon substituted off. For his last time ever as a Juventus player. Emotional scenes. pic.twitter.com/XONvAzBHw8

— Tarek Khatib (@ADP1113) May 19, 2018