Η νέα φανέλα της Ίντερ για τη σεζόν 2018-2019 (pics)

Οι «Νερατζούρι» παρουσίασαν την Τετάρτη τη νέα εντός έδρας φανέλα της ομάδας για τη σεζόν 2018-2019.

Όπως αναφέρει η Ίντερ η νέα εμφάνιση αποτελεί συνδυασμό των εμφανίσεων από τις σεζόν 1998-1999 και 2010-2011 και θα είναι διαθέσιμη προς πώληση από την Πέμπτη μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του συλλόγου και των επίσημων καταστημάτων.

FC Internazionale Milano and Nike present the new Home kit for 2018-19!

16 Μαΐου 2018