Στο Netflix θα παίζει σειρά για τη Νάπολι (vid)

Μετά τη δημιουργία της σειράς για τη Γιουβέντους, τώρα το Netflix ετοιμάζεται να υποδεχτεί το αντίστοιχο για τη Νάπολι, που θα ονομάζεται «Νάπολι, μία ποδοσφαιρική πόλη». Πρόκειται για επεισόδια αφιερωμένα στην ομάδα, την πόλη και ορισμένους ποδοσφαιριστές της και θα κυκλοφορήσει μέσα στον Μάιο. Χαρακτηριστικό είναι ότι στις 3 του μήνα θα παιχτεί το επεισόδιο για το Σκουντέτο του 1988.

“Napoli – A Football City” begins today: an exclusive documentary in collaboration with Dugout that explores the special bond between the city of Naples, the club and its fans.

Watch the first episode on https://t.co/1Y3bwTWoxv pic.twitter.com/Bwn0jdo65r

— Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) April 26, 2018