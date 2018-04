Δυνατή χορηγία στη φανέλα με την αεροπορική εταιρία του Κατάρ η Ρόμα

Η αεροπορική εταιρία του Κατάρ, η οποία αποτελούσε κεντρικό χορηγό της Μπαρτσελόνα τα προηγούμενα χρόνια, έφτασε σε συμφωνία με τους «Τιζαλορόσι» από τη νέα αγωνιστική περίοδο και για τρία χρόνια.

Μέχρι το καλοκαίρι του 2021 η Qatar Airways θα αποτελεί κεντρικό χορηγό των Ρωμαίων στη μεγαλύτερη συμφωνία που έχει κλείσει ποτέ ο σύλλογος και μία από τις μεγαλύτερες που έχουν επιτευχθεί στο ιταλικό ποδόσφαιρο.

The sponsorship, the largest ever signed by #ASRoma and one of the biggest ever agreed by an Italian football club, will see the @qatarairways logo adorn the front of the first team’s shirts until the end of the 2020-21 season.

➡️ https://t.co/KzAHmknQZU pic.twitter.com/YshF515AbC

— AS Roma English (@ASRomaEN) 23 Απριλίου 2018