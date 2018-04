Έμεινε στο γήπεδο για να συγχαρεί τους παίκτες της Νάπολι ο Μπουφόν! (vid)

Ο θρυλικός γκολκίπερ της «Γηραιάς Κυρίας», δέχθηκε το γκολ από τον Κουλιμπαλί στην εκπνοή των 90' στο σπουδαίο ντέρμπι της Κυριακής στο «Juventus Stadium» και πλέον, οι Ναπολιτάνοι απέχουν μόλις έναν βαθμό από την κορυφή, με τη Serie A να έχει τρομερό ενδιαφέρον και πάλι, στην τελική της ευθεία.

Με την ολοκλήρωση της αναμέτρησης και με τους «παρτενοπέι» να έχουν κατευθυνθεί μπροστά από την εξέδρα των φιλοξενούμενων ώστε να το γιορτάσουν με τους οπαδούς τους, ο Μπουφόν έμεινε μαζί τους και τους περίμενε για να τους απονείμει τα εύσημα σε ακόμα μια τεράστια έκφραση του fair play και του αθλητικού του ήθους...

Τεράστιε, Τζίτζι Μπουφόν, θα λείψεις πολύ από το ποδόσφαιρο όταν έρθει η ώρα του αποχαιρετισμού...

Look at this class from Buffon...goes over to every single Napoli player to congratulate them #Respect

@NicolaFregapic.twitter.com/TmuNdZM6II

— ItalianFootballTV (@IFTVofficial) April 22, 2018