Έσπασε τα ρεκόρ των Ρονάλντο και Ζλάταν ο... μπόμπερ Ικάρντι (vid)

Ο Ικάρντι είναι ασταμάτητος με τη φανέλα της Ίντερ τη φετινή σεζόν και στην εκτός έδρας νίκη με 2-1 επί της Κιέβο σκόραρε ακόμα ένα γκολ, φτάνοντας τα 26 τέρματα στη Serie A.

Ο Αργεντινός φορ με αυτό το γκολ έσπασε τα ιστορικά ρεκόρ των Ρονάλντο και Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, οι οποίοι τις σεζόν 1997-1998 και 2008-2009 αντίστοιχα είχαν σκοράρει 25 γκολ στη Serie A με την Ίντερ.

Πλέον ο Ικάρντι θέλει άλλα επτά γκολ στις τέσσερις τελευταίες αγωνιστικές για να ισοφαρίσει το ιστορικό ρεκόρ του Αντόνιο Αντζελίλο, ο οποίος τη σεζόν 1958-1959 είχε σκοράρει 33 τέρματα με τους «Νερατζούρι».

Inter 1-0 Chievo (Mauro Icardi) All the excitement of the goal killed by VAR but crucial in keeping us in the Champions League hunt. I'll take it. pic.twitter.com/AeAgSyS4T9

— InterYaSkriniar (@InterYaSkriniar) 22 Απριλίου 2018