Τρόλαραν ξανά τον Ινσίνιε για το ύψος του! (vid)

Ο άσος της Νάπολι δεν... φημίζεται για το ύψος του και πρόσφατα σε παιχνίδι των «Παρτενοπέι» του είχαν βάλει ένα παιδάκι να τον συνοδεύσει στον αγωνιστικό χώρο το οποίο σχεδόν τον έφτανε!

Έτσι και στο ματς με τη Μίλαν κάποιοι αποφάσισαν να τον τρολάρουν αφού οι δύο πιτσιρικάδες που τον συνόδευαν όταν η Νάπολι βγήκε από τα αποδυτήρια είχαν σχεδόν το ίδιο ύψος με τον Ινσίνιε!

Insigne with that face expression: "You did it again, didn't you?#MilanNapoli pic.twitter.com/Xfse6k2g8K

— Everything Napoli (@NaplesAndNapoli) 15 Απριλίου 2018