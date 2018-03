Σάρι σε Ιταλίδα δημοσιογράφο: «Θα σου έλεγα να πας να γ@@@@@» (vid)

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου μετά το 0-0, ο Σάρι ρωτήθηκε από μια Ιταλίδα δημοσιογράφο για τις πιθανότητες της Νάπολι για κατάκτηση του τίτλου μετά από την απώλεια δύο βαθμών.

Τότε ο Σάρι με σεξιστικό και υποτιμητικό σχόλιο επιτέθηκε στη δημοσιογράφο, αναφέροντας χαρακτηριστικά: ««Είσαι γυναίκα, είσαι όμορφη και γι' αυτούς τους λόγους δεν θα σου πω να πας να γ@@@@@».

Un non elegantissimo Maurizio Sarri risponde così a una giornalista nel post #InterNapoli: "Sei una donna, sei carina, per questo non ti mando a fare in c**o..." pic.twitter.com/8v6V0F4VjW

