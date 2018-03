Η Λάτσιο έχανε με 2-1 στην έδρα της Κάλιαρι και ο Τσίρο Ιμόμπιλε έσπευσε να τη σώσει με απίθανη έμπνευση στο 95’. Ο Ιταλός έκανε εκπληκτικό τακουνάκι από το ύψος της περιοχής, ισοφαρίζοντας σε 2-2!

Ciro Immobile One of his best? #CagliariLazio pic.twitter.com/122YIcqOrG

— ラツィオタロー Lazio Japan (@lazio_jp) March 11, 2018