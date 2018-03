Αισιόδοξος και... ρεαλιστής ο Μπονούτσι ενόψει Λονδίνου! (pic)

Η Μίλαν ηττήθηκε από την Άρσεναλ στο «Σαν Σίρο» 2-0 και στην ρεβάνς του Λονδίνου έχει να... ανέβει ένα βουνό.

Ο Μπονούτσι είναι αισιόδοξος, ξέροντας ωστόσο το πόσο δύσκολο είναι να καταφέρει να προκριθεί η ομάδα του Μιλάνου.

«Ας πάμε στο Λονδίνο με το πνεύμα που είχαμε στο δεύτερο ημίχρονο. Είναι δύσκολο, αλλά όχι αδύνατον. Το ποδόσφαιρο είναι πάντα σκληρό».

A Londra con lo stesso spirito del secondo tempo. Difficile. Ma non impossibile, il calcio insegna questo! // Let's go to London with the spirit we had in the second half. It's hard, but not impossible. That's what football has always taught! #LB19 #WeAreATeam #UEL #ACMAFC pic.twitter.com/awybQCw1iT

