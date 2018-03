Συγκινεί ο Κιελίνι: «Το τελευταίο μας ciao στον Ντάβιντε» (vid)

Ο αδόκητος χαμός του Ντάβιντε Αστόρι όπως ήτσαν λογικό προκάλεσε πόνο και βαθιά θλίψη σε όλη την Ιταλία. Ο εκ των αρχηγών της Γιουβέντους, ο Τζιόρτζιο Κιελίνι, ο οποίος μάλιστα στο παρελθόν έχει φορέσει και την φανέλα της Φιορεντίνα, δεν μπορούσε να κρύψει τον πόνο του για την απώλεια του συμπαίκτη του στην εθνική Ιταλίας.

Έτσι, μετά το τέλος της αναμέτρησης των «μπιανκονέρι» στο Λονδίνο κόντρα στην Τότεναμ ο 34χρονος στόπερ δακρυσμένος μίλησε στην κάμερα προκαλώντας ρίγη συγκίνησης σε όλο τον κόσμο.

«Αφιερώνουμε στον Ντάβιντε όχι μόνο αυτή τη νίκη, αλλά και όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια μας. Έκλαψα πολλές φορές, ήταν ένας φανταστικός ποδοσφαιριστής και ήταν πολύ δύσκολο για εμάς γιατί έπρεπε παράλληλα να σκεφτούμε και το παιχνίδι και τον αντίπαλο. Θα είναι πάντα στην καρδιά μας και την Πέμπτη θα είναι μια δύσκολη μέρα αφού θα πάμε να πούμε το τελευταίο ciao (αντίο) στον Ντάβιντε. Η ζωή προχωράει, αν και είναι πολύ δύσκολο να αποδεχθείς αυτό που έγινε, όταν κλείνεις τα μάτια και το σκέφτεσαι και θα προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε με το χαμόγελο στην καρδιά».

Δείτε εδώ τα συγκλονιστικά λόγια του Κιελίνι για τον Αστόρι:

I’m sure someone already posted by now. But here’s Chiellini on Astori.. “Our last ciao” pic.twitter.com/B6CpLmK36q

— michael (@m1897) 7 March 2018