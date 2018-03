H Μπολόνια κυνηγούσε το 1-0 από την Σπαλ, η μπάλα στρώθηκε στον Ματία Ντέστρο κι εκείνος αντί να γίνει ήρωας ισοφαρίζοντας στο 94', το έστειλε πάνω από την εστία, σε άδειο τέρμα, από ένα μέτρο.

That's one of the worst misses I've ever seen #Destro

pic.twitter.com/IAn1JdYQVG

— Juvefc.com (@juvefcdotcom) March 3, 2018