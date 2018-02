Γκολ με... τίκι τάκα από Νάπολι, ξανά! (vid)

Τείνει να γίνει συνήθεια. Η Νάπολι πέτυχε άλλο ένα γκολ με τους παίκτες της να αλλάζουν την μπάλα 8 φορές και τελικά τον Χάμσικ να την στέλνει στα αντίπαλα δίχτυα με αριστουργηματικό τρόπο, κόντρα στην Κάλιαρι.

Όπως θα δείτε, η επίθεση ξεκίνησε από τον τερματοφύλακα και έφτασε στον Σλοβάκο με σχετική άνεση στο ύψος της μεγάλης περιοχής, απ' όπου με σουτ στην κίνηση δεν δυσκολεύτηκε να γράψει το 3-0 στο 62'. Ακολούθησαν άλλα δύο από τους Ινσίνιε και Μάριο Ρουί για το τελικό 5-0.

Oh fucking hell, Napoli. Not again. pic.twitter.com/Je3fsKRiTo

— MUNDIAL (@MundialMag) February 26, 2018