Αναβολή στο Γιουβέντους - Αταλάντα (vid)

Μετά την επιθεώρηση του τερέν μαζί με τους αρχηγούς των δύο ομάδων, ο διαιτητής, Μαουρίτσιο Μαριάνι, αποφάσισε την αναβολή του αγώνα για την 26η αγωνιστική της Serie A. Οι δύο ομάδες παίζουν στο ίδιο την Τετάρτη (28/02) στη ρεβάνς των ημιτελικών του Coppa Italia και αναμένεται να γίνει γνωστό, το πότε θα βρεθεί ημερομηνία για το ματς. Οπως προκύπτει από τα πρώτα ρεπορτάζ η 14η Μαρτίου είναι η επικρατέστερη.

