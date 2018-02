Το πιο απίθανο, καμένο και λάθος VAR στο Φιορεντίνα-Γιουβέντους (vids)

Η αλήθεια είναι ότι τα πράγματα στην Ιταλία δεν εξελίσσονται ιδανικά αναφορικά με τη χρήση του VAR. Εχουν γίνει πολλά απίθανα λάθη, αλλά αυτό που συνέβη στο Φιορεντίνα-Γιουβέντους της Παρασκευής, ίσως να τα ξεπερνάει όλα κι αυτό επειδή συνέβησαν πολλά δεδομένα μαζί και πάρθηκαν όλες οι λάθος αποφάσεις.

Αρχικά στη σέντρα του Μπενάσι η μπάλα χτύπησε στο απλωμένο χέρι του Κιελίνι εντός περιοχής. Ο διαιτητής το πήρε πάνω του και έδειξε με εμπιστοσύνη στον εαυτό του πέναλτι. Σωστά μέχρι στιγμής, αλλά δεν άφηνε τον Τερού να το εκτελέσει και άπαντες περίμεναν.

Τελικά του έδωσαν σήμα από το κοντρόλ ότι δεν υπήρχε πέναλτι, επειδή είχε προηγηθεί οφσάιντ στη σέντρα του Μπενάσι. Ακυρώθηκαν όλες οι αποφάσεις και ο Μπουφόν εκτέλεσε το ελεύθερο του οφσάιντ. Ελα όμως που στο ριπλέι φάνηκε ότι την μπάλα την γυρίζει στον παίκτη της Φιορεντίνα ο Σέντρο κι επομένως δεν υπήρχε οφσάιντ. Ο,τι καταλάβατε, καταλάβαμε...

