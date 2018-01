«Χειροπέδες» και η πιο τρελή αποβολή που έφερε το διπλό στη Γιουβέντους! (pics & vids)

Ο Φαμπρίτσο Κατσατόρε έκανε χαζομάρα, παριστάνοντας τον τραυματία. Οταν ο διαιτητής το κατάλαβε, του είπε να βγει έξω και να ξαναμπεί. Ο παίκτης της Κιέβο όμως άρχισε να γκρινιάζει και να μην βγαίνει. Τελικά πηγαίνοντας προς τη γραμμή, έμπλεξε τα χέρια του σαν να φοράει χειροπέδες. Το ίδιο έκανε και απ' έξω περιμένοντας να μπει.

Μόνο που δεν θα έμπαινε ποτέ, μιας και ο διαιτητής εκνευρίστηκε, το θεώρησε ειρωνεία και τον απέβαλε με απ' ευθείας κόκκινη για την κίνησή του «φυλακισμένου». Ηταν στο 61' και η Βερόνα έμενε με εννέα παίκτες, κρατώντας μέχρι τότε το 0-0 με τη Γιουβέντους. Τελικά οι Γιουβεντίνοι θα νικούσαν 0-2.

Cacciatore sent off for dissent!! Chievo now down to 9 men!! #ChievoJuve pic.twitter.com/DdeijYjofF

