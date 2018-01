Τζιχαντιστής; Ινδός φακίρης; Απλά ο Τζόρτζο Κιελίνι. Μετά το νέο τουρμπάνι που φόρεσε στο ματς της Γιουβέντους με την Κάλιαρι, παίζει σοβαρά να έχει αγωνιστεί περισσότερες φορές φασκιωμένος, παρά κανονικά. Δεν είναι τυχαίο το... Γιώργαρος με την μαχητική ψυχή και την αυτοθυσία.

Death, Taxes, and Chiellini getting his head bandaged pic.twitter.com/LhUTz424cB

— Stereo Serie A Radio (@StereoSerieA) January 6, 2018